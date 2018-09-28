В Калининграде отключены светофоры на трех перекрестках

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-28T10:38:49+03:00

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В Калининграде в пятницу, 28 сентября, не работают светофоры на трех перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов из-за отсутствия электричества не будут работать светофоры на перекрестках ул. Комсомольская - ул. Чекистов; ул. Горького - ул. Ген.-лейт. Озерова.

До 20 часов не будет работать светофор на пересечении улицы Дзержинского и проезда Дзержинского.