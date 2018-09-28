Калининградская дзюдоистка завоевала бронзу чемпионата мира в Азербайджане

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-28T11:00:12+03:00

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Чемпионат мира по дзюдо в Баку собрал 755 спортсменов из 124 стран. В составе сборной России выступила калининградка Анжела Гаспарян. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, она участвовала в заключительном эпизоде чемпионата и не проиграла ни одной из трех схваток. Анжела одолела соперников из Казахстана, Великобритании и Германии.

В минспорта напомнили, что калининградка вошла в число 25 факелоносцев домашнего этапа Эстафеты Огня Универсиады Красноярск-2019 и 3 октября пронесет факел в Калининграде вместе с другими выдающимися спортсменами и общественными деятелями.

Анжела Гаспарян – победительница чемпионата мира по самбо и дважды бронзовый призер Универсиады 2017 года.