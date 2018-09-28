Калининградские больницы сэкономили на торгах более 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-28T11:06:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году калининградские больницы провели более 12 тысяч закупок при начальных ценах контрактов более 4,3 млрд рублей. При этом, экономия по результатам составила около 9 процентов, сообщил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко на заседании межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

- За девять месяцев 2018 года больницы провели уже более восьми тысяч закупок на общую сумму начальных максимальных цен контрактов более 3,3 миллиарда рублей. Экономия по результатам торгов за этот период составила около 10 процентов. Также министерство здравоохранения вводит практику проведения совместных торгов на закупку медицинского оборудования десятью и более заказчиками, – подчеркнул Александр Кравченко.

Министр отметил, что необходимо существенно упростить порядок участия субъектов малого и среднего бизнеса в торгах, лишить возможности заказчиков предъявлять завышенные требования к участникам закупок.