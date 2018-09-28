В Калининграде отключили горячую воду на 44-х улицах
В Калининграде из-за ремонта тепловой сети Ленинградского района отключено горячее водоснабжение на 44-х улицах в Ленинградском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
До 16 часов горячей воды не будет по следующим адресам:
ул. 1812 года 23-85,69(д/с 94)
ул. 9 апреля 24-8-100
ул. Аксакова 42-100
ул. Марш. Баграмяна 4-32,34а(лицей 35)
ул. Барнаульская 7-13
ул. Бежецкая 1-7,2-8
ул. Билибейская 12-26,35-39
ул. Бесселя 2
ул. Больничная 6-8
ул. Ген. Буткова 1,10-36
ул. Вагнера 58,51(лицей 23)
ул. Ген. Галицкого 19-33
ул. Гражданская 1,6,9,26-32,11(д/с 24)
ул. Грига2-24,3-15,42-48
пер. Грига 1а(д/с 98)
ул. Загорская 1-5
ул. Зарайская 1-5,19
ул. Звёздная 29-31
ул. Клиническая 6-14,25-27,73-75,14(дет. поликлиника 1),23(д/с 135),74(областная больница),81а,б(род.дом 1)
ул. Космическая 22-36
ул. Краснопрудная 45-63,57-63(гор. поликлиника 1)
ул. Красноярская 1-3,2-4
ул. Куприна 1-7,20-22,17(д/с 133)
ул. Кутаисская 1,2-4
ул. Лесопильная 57-79,58-68
пер. Литовский Вал 22
ул. Литовский Вал 23,32-34,37-47,48-58,87-89,103а(д/с 121)
ул. Мариупольская 1-13,2-26
пр-т Московский 1-165,8-160,123-133(дет.полинкиника 1),154-160(городск. Поликлиника 1),98(СОШ 36)
ул. Пионерская 1-13,28-70,9(СОШ 24)
ул. Стекольная 23-51
ул. Свердлова 27(СОШ 13)
ул. Томская 2-8
наб. Адм. Трибуца 37-67,55-65(дет. полинкиника 1)
ул. Тульская 14-22
ул. С. Тюленина 6-8,2(СОШ 41),4(д/с 31)
ул. Угловая 2-96,3-91
ул. Фрунзе 2-4,11-17,46(СОШ 25)
ул. Черепичная 15-17
ул. Шуйская 1-я 9-11
ул. Шуйская 2-я 4,65а-г,91-91а
ул. Ялтинская 5-7
ул. Яновская 1-3,2-8
ул. Ярославская 4 (инф. больница).