В Калининграде отключили горячую воду на 44-х улицах

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-28T11:09:42+03:00

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В Калининграде из-за ремонта тепловой сети Ленинградского района отключено горячее водоснабжение на 44-х улицах в Ленинградском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 16 часов горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. 1812 года 23-85,69(д/с 94)

ул. 9 апреля 24-8-100

ул. Аксакова 42-100

ул. Марш. Баграмяна 4-32,34а(лицей 35)

ул. Барнаульская 7-13

ул. Бежецкая 1-7,2-8

ул. Билибейская 12-26,35-39

ул. Бесселя 2

ул. Больничная 6-8

ул. Ген. Буткова 1,10-36

ул. Вагнера 58,51(лицей 23)

ул. Ген. Галицкого 19-33

ул. Гражданская 1,6,9,26-32,11(д/с 24)

ул. Грига2-24,3-15,42-48

пер. Грига 1а(д/с 98)

ул. Загорская 1-5

ул. Зарайская 1-5,19

ул. Звёздная 29-31

ул. Клиническая 6-14,25-27,73-75,14(дет. поликлиника 1),23(д/с 135),74(областная больница),81а,б(род.дом 1)

ул. Космическая 22-36

ул. Краснопрудная 45-63,57-63(гор. поликлиника 1)

ул. Красноярская 1-3,2-4

ул. Куприна 1-7,20-22,17(д/с 133)

ул. Кутаисская 1,2-4

ул. Лесопильная 57-79,58-68

пер. Литовский Вал 22

ул. Литовский Вал 23,32-34,37-47,48-58,87-89,103а(д/с 121)

ул. Мариупольская 1-13,2-26

пр-т Московский 1-165,8-160,123-133(дет.полинкиника 1),154-160(городск. Поликлиника 1),98(СОШ 36)

ул. Пионерская 1-13,28-70,9(СОШ 24)

ул. Стекольная 23-51

ул. Свердлова 27(СОШ 13)

ул. Томская 2-8

наб. Адм. Трибуца 37-67,55-65(дет. полинкиника 1)

ул. Тульская 14-22

ул. С. Тюленина 6-8,2(СОШ 41),4(д/с 31)

ул. Угловая 2-96,3-91

ул. Фрунзе 2-4,11-17,46(СОШ 25)

ул. Черепичная 15-17

ул. Шуйская 1-я 9-11

ул. Шуйская 2-я 4,65а-г,91-91а

ул. Ялтинская 5-7

ул. Яновская 1-3,2-8

ул. Ярославская 4 (инф. больница).