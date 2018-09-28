На Аллее Смелых на «зебре» сбили 80-летнего пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг днем в Калининграде в результате наезда пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Аллее Смелых. Водитель «Ауди» на регулируемом перекрестке сбил 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Также в четверг на улице Горького при падении в автобусе травмы получила 69-летняя пассажирка.