В Калининграде «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в опору ЛЭП
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате столкновения двух «Мерседесов» пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на Гвардейском проспекте. 51-летний водитель «Мерседеса» при перестроении слева направо допустил столкновение с движущимся справа другим «Мерседесом»
После столкновения 26-летняя водитель последнего автомобиля допустила наезд на опору ЛЭП. В результате аварии женщина получила травмы.