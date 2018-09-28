2018-09-28T11:23:15+03:00
Происшествия

В Калининграде «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в опору ЛЭП

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате столкновения двух «Мерседесов» пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на Гвардейском проспекте. 51-летний водитель «Мерседеса» при перестроении слева направо допустил столкновение с движущимся справа другим «Мерседесом»

После столкновения 26-летняя водитель последнего автомобиля допустила наезд на опору ЛЭП. В результате аварии женщина получила травмы.

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