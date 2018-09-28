Алиханов создает рабочую группу по решению экологических проблем в Прибрежном

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-28T11:42:10+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил создать рабочую группу по решению экологических проблем в поселке Прибрежный. Об этом глава региона заявил в ходе правительственной «оперативки» в пятницу, 28 сентября.

- Потому что ситуация, на мой взгляд, не достаточно контролируется, потому что недостаточную инициативу проявляют все те, кто должен ее проявлять в части решения этих вопросов, - заявил Алиханов. - У меня такое ощущение, что в Прибрежном что-то сделали, ну, вроде, молчат, дышат потихоньку, травятся не такой концентрацией, а чуть меньшей. Молчат, ну и нормально. Ситуация, мне кажется, дошла до предела, пора прекратить над людьми издеваться, давайте поработаем.

В эту группу, отметил губернатор, должны быть включены жители поселка, федеральных органов исполнительной власти и правительства. Возглавит рабочую группу сам Алиханов. Планируется, что первое совещание рабочая группа проведет уже на следующей неделе.

Территория промышленной зоны в Прибрежном до сих пор является одной из болевых точек в сфере охраны окружающей среды. В прошлом году по решению суда в поселке приостановили деятельность завода «БРАВОБВР».В этом году арбитражный суд признал незаконным запрет на использование обородования завода.