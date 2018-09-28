2018-09-28T12:11:25+03:00
Спорт

В Калининграде в воскресенье перекроют несколько улиц для проведения велопробега

Массовое спортивное мероприятие намечено на 30 сентября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде готовятся к проведению масштабного велопробега. В администрации города сообщили, что 30 сентября будет ограничено движение по некоторым улицам Калининграда.

Сотрудники ГИБДД будут оперативно закрывать движение транспорта по маршруту прохождения велоколонны:

с 10:00 до 10:30 по маршруту ФОК «Янтарный» – ул. Согласия – ул. Елизаветинская – ул. Ген. Челнокова – ул. Б. Окружная –Советский проспект с выездом из Калининграда;

с 14.00 до 14.30 – по маршруту Советский пр-кт (Чкаловский поворот) – ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ФОК «Янтарный».

Движение общественного транспорта в указанные временные промежутки также будет прекращено.

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