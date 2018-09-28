Пожар тушили пять часов: В Славском районе в хозяйстве сгорело 700 тонн соломы
Серьезный пожар случился вечером 27 сентября в четверг в Славском районе. В 16 часов поступил сигнал о возгорании в поселке Высокое.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, произошло возгорание соломы и сена. Как рассказал представитель объекта, под навесом из металлоконструкций горело 700 тонн соломы, 150 тонн сена и 20 тонн опилок.
Локализовать пожар удалось пять часов спустя.
Всего к ликвидации пожара участвовало 29 человек, 12 единиц техники, включая пожарную насосную станцию и трактора предприятия. Удалось не допустить распространение огня на соседние здания.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщили в МЧС, в настоящий момент проводится разборка и проливка.
Причины возгорания устанавливаются.