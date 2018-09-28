2018-09-28T12:34:58+03:00
Происшествия

Пожар тушили пять часов: В Славском районе в хозяйстве сгорело 700 тонн соломы

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Серьезный пожар случился вечером 27 сентября в четверг в Славском районе. В 16 часов поступил сигнал о возгорании в поселке Высокое.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, произошло возгорание соломы и сена. Как рассказал представитель объекта, под навесом из металлоконструкций горело 700 тонн соломы, 150 тонн сена и 20 тонн опилок.

Локализовать пожар удалось пять часов спустя.

Всего к ликвидации пожара участвовало 29 человек, 12 единиц техники, включая пожарную насосную станцию и трактора предприятия. Удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в МЧС, в настоящий момент проводится разборка и проливка.

Причины возгорания устанавливаются.

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