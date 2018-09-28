Калининградец угнал у студента скутер, пообещав заплатить позже
Студент одного из калининградских вузов решил продать свой скутер. То ли захотел пересесть на более солидное транспортное средство, то ли, наоборот, стал поклонником здорового образа жизни и решил ходить пешком. Не важно в данном случае. Главное – на технику быстро нашелся покупатель в лице 32-летнего горожанина. Мужик осмотрел товар, заявил, что доволен, но 35 тысяч рублей с собой у него нет, так что, заплатит позже. После чего сел и уехал в неизвестном студенту направлении. Сообразив, что его бессовестно обманули, парень отправился писать заявление в отдел полиции №2.
Участковые уполномоченные установили личность злоумышленника и задержали его. Конечно же, платить ловкач и не собирался, почти сразу сбыв скутер в ломбард. Увы, этот метод отъема денег действующее законодательство карает пятью годами отсидки в местах, не столь отдаленных.
Учись, студент!