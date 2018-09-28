2018-09-28T14:10:51+03:00
Происшествия

Калининградец угнал у студента скутер, пообещав заплатить позже

Как установили полицейские, преступник почти тут же сбыл похищенное транспортное средство в ломбард
Игорь ОРЕХОВ
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Студент одного из калининградских вузов решил продать свой скутер. То ли захотел пересесть на более солидное транспортное средство, то ли, наоборот, стал поклонником здорового образа жизни и решил ходить пешком. Не важно в данном случае. Главное – на технику быстро нашелся покупатель в лице 32-летнего горожанина. Мужик осмотрел товар, заявил, что доволен, но 35 тысяч рублей с собой у него нет, так что, заплатит позже. После чего сел и уехал в неизвестном студенту направлении. Сообразив, что его бессовестно обманули, парень отправился писать заявление в отдел полиции №2.

Участковые уполномоченные установили личность злоумышленника и задержали его. Конечно же, платить ловкач и не собирался, почти сразу сбыв скутер в ломбард. Увы, этот метод отъема денег действующее законодательство карает пятью годами отсидки в местах, не столь отдаленных.

Учись, студент!

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