Министр: Сегодня терапевт может принять на 10-15 процентов больше пациентов, чем два года назад

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-28T15:47:47+03:00

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Оптимизация технологических процессов в здравоохранении в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» приводит к повышению производительности труда. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

- В условиях кадрового дефицита, оптимизация технологических процессов, безусловно приводит к повышению производительности труда. Сегодня у нас терапевт на 1015 процентов, в зависимости от учреждения, может принять больше пациентов, чем это было еще полтора-два года назад, - сказал министр здравоохранения.

Напомним, проект «Бережливая поликлиника», должен позволить оптимизировать логистику технологических процессов в поликлиниках и создать максимально комфортную среду для пациентов и персонала.