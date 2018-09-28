Министр: Сегодня терапевт может принять на 10-15 процентов больше пациентов, чем два года назад
Оптимизация технологических процессов в здравоохранении в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» приводит к повышению производительности труда. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.
- В условиях кадрового дефицита, оптимизация технологических процессов, безусловно приводит к повышению производительности труда. Сегодня у нас терапевт на 1015 процентов, в зависимости от учреждения, может принять больше пациентов, чем это было еще полтора-два года назад, - сказал министр здравоохранения.
Напомним, проект «Бережливая поликлиника», должен позволить оптимизировать логистику технологических процессов в поликлиниках и создать максимально комфортную среду для пациентов и персонала.