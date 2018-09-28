В Калининграде 12 фонтанов отключат до весны

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-28T16:21:37+03:00

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С воскресенья 30 сентября можно считать, что лето в Калининграде уже точно закончилось – в этот день в городе будет отключено до весны 12 фонтанов.

Работы по консервации, как сообщили в мэрии Калининграда, начнутся в 23:00, а возобновится работа фонтанов только 1 мая 2019 года. Правда, без дела обслуживающие организации сидеть не будут, так как до следующего сезона им предстоит провести большую работу по очистке форсунок, наладке как механической, так и электрической части насосного оборудования.

На отдых с воскресенья отправятся следующие фонтаны: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, фонтан над подземным паркингом объекта «Городской общественно-деловой центр «Калининград-750», три фонтана на площади Победы, в сквере у памятника Шиллеру, у монумента «Мать-Россия», фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Детский» в зоне отдыха вокруг озера Верхнее.

В 2018 году на текущее содержание фонтанов из городского бюджета было выделено 2,4 млн рублей.