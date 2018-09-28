2018-09-28T16:21:37+03:00
Общество

В Калининграде 12 фонтанов отключат до весны

Консервация оборудования начнется 30 сентября
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Фонтаны на площади Победы тоже отправляются на заслуженный отдыхФонтаны на площади Победы тоже отправляются на заслуженный отдыхФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

С воскресенья 30 сентября можно считать, что лето в Калининграде уже точно закончилось – в этот день в городе будет отключено до весны 12 фонтанов.

Работы по консервации, как сообщили в мэрии Калининграда, начнутся в 23:00, а возобновится работа фонтанов только 1 мая 2019 года. Правда, без дела обслуживающие организации сидеть не будут, так как до следующего сезона им предстоит провести большую работу по очистке форсунок, наладке как механической, так и электрической части насосного оборудования.

На отдых с воскресенья отправятся следующие фонтаны: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, фонтан над подземным паркингом объекта «Городской общественно-деловой центр «Калининград-750», три фонтана на площади Победы, в сквере у памятника Шиллеру, у монумента «Мать-Россия», фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Детский» в зоне отдыха вокруг озера Верхнее.

В 2018 году на текущее содержание фонтанов из городского бюджета было выделено 2,4 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградском районе за 2017 год вырублено в 23 раза больше деревьев, чем высажено
В Калининграде пройдет фестиваль, посвященный творчеству Владимира Маяковского
Антон Алиханов: В Калининграде уже нет никакого моратория на вырубку деревьев
Алиханов: В Багратионовске выявили различные схемы ухода от уплаты транспортного налога
Власти Калининграда потратят почти два миллиона рублей на новые рубки деревьев
В Калининграде мошенник пытался получить в банке 500 тысяч рублей
В Калининградской области снизилось число налоговых преступлений
Получивший несколько ударов лопатой восьмилетний мальчик пришел в себя и пообщался со следователями
Калининградца задержали на литовской границе с 3 кг янтаря
Министр: Сегодня терапевт может принять на 10-15 процентов больше пациентов, чем два года назад
Калининградец угнал у студента скутер, пообещав заплатить позже
Пожар тушили пять часов: В Славском районе в хозяйстве сгорело 700 тонн соломы
В Калининграде в воскресенье перекроют несколько улиц для проведения велопробега
Алиханов создает рабочую группу по решению экологических проблем в Прибрежном
В Калининграде «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в опору ЛЭП
На Аллее Смелых на «зебре» сбили 80-летнего пешехода
В Калининграде отключили горячую воду на 44-х улицах