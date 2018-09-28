Калининградца задержали на литовской границе с 3 кг янтаря
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Литовские таможенники предотвратили ввоз нелегальной партии янтаря. Об этом сообщает DELFI.
Инцидент произошел на пункт пропуска в Ниде. В ходе проверки «Мерседеса», за рулем которого находился 51-летний гражданин России, таможенники обратили внимание на носок с кусочками янтаря. При тщательном досмотре в багажнике автомобиля нашли второе дно, в котором находилось 2,8 кг янтаря.
По данному факту проводится проверка.