Калининградца задержали на литовской границе с 3 кг янтаря

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-28T16:35:15+03:00

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Литовские таможенники предотвратили ввоз нелегальной партии янтаря. Об этом сообщает DELFI.

Инцидент произошел на пункт пропуска в Ниде. В ходе проверки «Мерседеса», за рулем которого находился 51-летний гражданин России, таможенники обратили внимание на носок с кусочками янтаря. При тщательном досмотре в багажнике автомобиля нашли второе дно, в котором находилось 2,8 кг янтаря.

По данному факту проводится проверка.