Получивший несколько ударов лопатой восьмилетний мальчик пришел в себя и пообщался со следователями

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-28T16:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Восьмилетний мальчик, на которого в садовом обществе «Чайка» напал мужчина и нанес серьезные ранения лопатой, пришел в себя и смог пообщаться с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

- Для расследования уголовного дела создана специальная группа. В ее состав вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, - добавила официальный представитель УСКРО Наталья Гацко. – Рассматриваются несколько версий произошедшего, не исключая и корыстные мотивы совершенного преступления.

Как уже сообщалось, в результате нападения школьник получил несколько рубленых ран головы (по имеющейся информации, у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, серьезно повреждены глаз и нос). Всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах совершенного преступления, а также о личности подозреваемого, просят лично обратится по адресу: город Калининград, улица 9 Апреля, дом 60 «а», либо по телефонам 8-4012-30-57-52, 8-4012-30-57-60 или 02.