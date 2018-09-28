2018-09-28T17:00:36+03:00
Общество

В Калининградской области снизилось число налоговых преступлений

Об этом сообщили на коллегии, состоявшейся в региональном Управлении СКР
Игорь ОРЕХОВ
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На состоявшейся в четверг, 27 сентября расширенном заседании коллегии в региональном Управлении СКР было отмечено значительное снижение сообщений о налоговых преступлениях.

- За неполных девять месяцев текущего года в следственные подразделения УСКР поступило 26 сообщений такого рода, - уточнили в правоохранительном ведомстве. – За аналогичный период 2017 года таких было 36. По результатам проверки поступивших сообщений за указанный период текущего года было возбуждено 14 уголовных дел, в девяти случаях приняты решений об отказе в возбуждении уголовных дел. В общей сложности в производстве подразделений УСКР находилось 33 уголовных дела данной категории (за аналогичный период прошлого года - 29). В суд направлено четыре уголовных дела, прекращено – 11, из них два - в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

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