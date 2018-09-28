В Калининграде мошенник пытался получить в банке 500 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде задержали 37-летнего мужчину за мошенничество при получении кредита в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Безработный калининградец предоставил в банк ложные сведения о зарплате и месте работы. Однако сотрудники кредитного учреждения заподозрили неладное и обратились в полицию.
На мужчину, кстати, ранее не имевшего проблем с законом, завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», ему грозит до 10 лет лишения свободы.