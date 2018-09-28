Власти Калининграда потратят почти два миллиона рублей на новые рубки деревьев

СЕГОДНЯ 18:06 2018-09-28T18:09:45+03:00

Извещение об этом в пятницу появилось на сайте госзакупок

Изменить размер текста: A A

Мэрия Калининграда намерена потратить 1,9 миллиона рублей на вырубку деревьев и корчевку пней в черте города. Извещение об этом в пятницу 28 сентября появилось на сайте госзакупок.

Где конкретно пройдет вырубка, пока неизвестно, однако, судя по техзаданию, под топор попадут как молодые (с диаметром ствола до 36 см), так и возрастные деревья с диаметром ствола до метра. В частности, подрядчик должен будет с применением автогидроподъемника свалить 132,2 кубометра деревьев с диаметром ствола до 80 см; 83,4 кубометра с диаметром ствола до 52 см; 67 кубометров с диаметром ствола до 36 см; 53 кубометра при диаметре ствола до 100 см и т.д.

Выигравший конкурс подрядчик должен будет ежемесячно выполнять работы до 31 декабря 2018 года.

Напомним, в пятницу на оперативном совещании губернатор Антон Алиханов заявил, что моратория на вырубку деревьев уже нет.