2018-09-28T18:09:45+03:00
Общество

Власти Калининграда потратят почти два миллиона рублей на новые рубки деревьев

Извещение об этом в пятницу появилось на сайте госзакупок
Иван МАРКОВ
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Рубка деревьев в Калининграде продолжаетсяРубка деревьев в Калининграде продолжаетсяФото: Иван МАРКОВ
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Мэрия Калининграда намерена потратить 1,9 миллиона рублей на вырубку деревьев и корчевку пней в черте города. Извещение об этом в пятницу 28 сентября появилось на сайте госзакупок.

Где конкретно пройдет вырубка, пока неизвестно, однако, судя по техзаданию, под топор попадут как молодые (с диаметром ствола до 36 см), так и возрастные деревья с диаметром ствола до метра. В частности, подрядчик должен будет с применением автогидроподъемника свалить 132,2 кубометра деревьев с диаметром ствола до 80 см; 83,4 кубометра с диаметром ствола до 52 см; 67 кубометров с диаметром ствола до 36 см; 53 кубометра при диаметре ствола до 100 см и т.д.

Выигравший конкурс подрядчик должен будет ежемесячно выполнять работы до 31 декабря 2018 года.

Напомним, в пятницу на оперативном совещании губернатор Антон Алиханов заявил, что моратория на вырубку деревьев уже нет.

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