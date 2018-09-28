2018-09-28T18:29:57+03:00
Общество

Алиханов: В Багратионовске выявили различные схемы ухода от уплаты транспортного налога

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области продолжится реализация программы по поощрению муниципалитетов, показавших хорошую собираемость транспортного налога. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Антон Алиханов. По его словам, достигшим хороших показателей муниципалитетам, будут списывать бюджетные кредиты, также они получат дополнительные средства в дорожный фонд.

- Мы на следующем оперативном совещании расскажем, как мы поработали в Багратионовском городском округе. Очень много интересного для себя узнали о различных схемах ухода от уплаты транспортного налога и о том, как мы, оказывается, работаем в кавычках, - сказал губернатор.

Алиханов напомнил муниицпальным главам, что доходы от сбора транспортного налога – это как раз тот ресурс, при помощи которого можно решать проблемы небольших населенных пунктов, например, в части ремонта дорог.

- Вы могли бы своими ресурсами справляться, но приходиться ездить сюда, в правительство, за решением самых простых, казалось бы, вопросов, - сказал Антон Алиханов.

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