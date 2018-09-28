2018-09-28T18:31:35+03:00
Общество

Антон Алиханов: В Калининграде уже нет никакого моратория на вырубку деревьев

По словам губернатора, мораторий был «механизмом, предупреждающим заинтересованные стороны о том, что происходит»
Иван МАРКОВ
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Мораторий, по словам Алиханова, не действовал на рубки за пределами КалининградаМораторий, по словам Алиханова, не действовал на рубки за пределами КалининградаФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области губернатор Антон Алиханов, обсуждая новый случай с вырубкой деревьев в Гурьевском районе, объявил, что мораторий на валку деревьев, наложенный главой региона в ноябре 2016 года, уже не действует.

- Моратория уже никакого нету, - сообщил Алиханов. - Мораторий действовал только в отношении города Калининграда, но мы с вами договаривались, и, насколько я понимаю, он действовал как механизм такой по согласованию и уведомлению всех заинтересованных сторон о том, что происходит и так далее.

Что же касается вырубки в Гурьевском районе, то, по словам министра экологии и природных ресурсов Олега Ступина, она проводится со всеми необходимыми документами, предусматривающими компенсационное озеленение.

Напомним, мораторий, объявленный главой региона на словах, не был подкреплен документально, что подтверждал и региональный министр экологии и природных ресурсов.

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