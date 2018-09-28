2018-09-28T18:50:05+03:00
Звезды

В Калининграде пройдет фестиваль, посвященный творчеству Владимира Маяковского

Поэты будут соревноваться в чтении стихов в музее «Фридландские ворота»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В музее «Фридландские ворота» готовятся к проведению поэтического фестиваля, посвященного 125-летию Владимира Маяковского. Как рассказали организаторы, пройдет конкурс чтецов. Участники конкурса (а это в основном студенты) будут соревноваться в чтении стихов Маяковского, других авторов, в том числе и собственного сочинения.

Гости вечера увидят экранизированный роман Владимира Маяковского и Александры Ребриковой. Также намечена поэтическая битва двух авторов.

Чтения состоятся 4 октября, начало в 16:00.

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