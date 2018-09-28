В Зеленоградском районе за 2017 год вырублено в 23 раза больше деревьев, чем высажено

28 Сент. 19:18 2018-09-28T19:20:13+03:00

Рекорд в расхождении между посадками и вырубками зафиксирован в Зеленоградском районе Фото: Иван МАРКОВ

По словам министра Олега Ступина, дисбаланс наблюдается и в других муниципалитетах

Изменить размер текста: A A

В пятницу 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что в регионе существует серьезный дисбаланс между поступлением компенсационных средств за вырубки и самими посадками деревьев.

- Мы проанализировали данные, которые предоставили муниципалитеты, и получили следующее: что вырублено 28,2 тысячи зеленых насаждений, а фактически высажена 7,1 тысяча зеленых насаждений, то есть дисбаланс в четыре раза, - заявил министр.

Далее Ступин привел несколько примеров из конкретных муниципалитетов:

- Вот город Калининград: вырублено 3 тысячи, а высажено 1251 дерево, Светловский городской округ: высажено только 300, а вырублено тысяча с чем-то, В Зеленоградском городском округе вырублено 5,6 тысяч, а 243 высажено. В целом, по всем муниципалитетам дисбаланс примерно вот такого уровня, - добавил Ступин.