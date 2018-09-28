2018-09-28T19:49:23+03:00
Общество

Олег Ступин: Многие муниципалитеты Калининградской области не просят компенсаций за вырубки

По словам министра экологии и природных ресурсов, компенсации активно выплачиваются только в самом Калининграде
Иван МАРКОВ
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Компенсации за вырубки, оказывается, нужны не всем муниципалитетамКомпенсации за вырубки, оказывается, нужны не всем муниципалитетамФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что не все муниципалитеты беспокоят компенсационные выплаты за вырубку деревьев.

- Хотелось бы отметить, что не все бюджеты равномерно наполняются компенсационной стоимостью за вырубленные зеленые насаждения, потому что муниципалитеты не выставляют зачастую такие требования, - заявил министр. - Тем не менее, город Калининград за 2017 год получил 76 миллионов рублей в качестве компенсаций за вырубки.

Кроме того, по словам Ступина, за 2017 год было составлено 13 протоколов за нарушения правил охраны зеленых насаждений. По ним были выплачены штрафы на 3 миллиона 90 тысяч рублей. Кроме того, за вырубки без специальных разрешений было составлено 16 протоколов, а штрафы составили 1 миллион 503 тысячи рублей.

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