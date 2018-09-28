2018-09-28T22:22:12+03:00
Общество

В Роминтской пуще появится смотровая площадка с видом на долину Синей реки

Ее планируют установить рядом с поселком Краснолесье
Иван МАРКОВ
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Алексей Соколов показывает место предполагаемой установки смотровой площадкиАлексей Соколов показывает место предполагаемой установки смотровой площадкиФото: Юлия АЛЕКСЕЕВА
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В среду 26 сентября в Виштынецком экомузее поселка Краснолесье прошла встреча по проекту «Неизвестный Виштынец или по дороге к чуду». В ходе встречи, в которой приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов Калининградской области, администрации Нестеровского городского округа, экологи и общественники, были рассмотрены планы по реализации проекта и по созданию информационно-просветительского комплекса в поселке Краснолесье на пути к Виштынецкому озеру. Кроме того, предлагалось создание смотровой площадки, которая знакомила бы посетителей с ландшафтом Виштынецкой возвышенности, особенностями его формирования и образования самого озера, а также с правилами поведения на природе.

- Планируется, что площадка будет расположена на окраине поселка Краснолесье над живописной долиной истоков реки Синей на высоте 150 метров над уровнем моря, - говорит директор музея Алексей Соколов. - С выбранного места открывается вид на холмы, покрытые лесом, заболоченную низину реки. Эта уникальная часть ландшафта Виштынецкой возвышенности, где перепады высот достигают более 50 метров, поэтому площадка станет привлекательным объектом туристической инфраструктуры на юго-востоке области.

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