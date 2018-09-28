Все муниципалитеты Калининградской области обязали проверить, как исполняются требования по выдаче порубочных билетов

28 Сент. 23:07 2018-09-28T23:30:05+03:00

По словам министра Олега Ступина, часто работы по вырубке и обрезке проводят не вовремя

Изменить размер текста: A A

В пятницу 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что муниципалитетами практически не осуществляется контроль за исполнением закона №100 (Закон Калининградской области «Об охране зеленых насаждений» - Ред.) в части выдачи порубочных билетов.

На примере Калининграда министерство, по словам Ступина, разобрало вопрос выдачи порубочных билетов и выяснило, что работы по обрезке и вырубке либо производятся не вовремя, либо после них не осуществлено компенсационное озеленение.

- Нам поступило 11 протоколов за неисполнение требований порубочных билетов, - заявил министр, - будем решать вопрос о привлечении к ответственности этих юридических лиц. Я думаю, всем муниципалитетам надо провести такой анализ и представить его в министерство, чтобы мы понимали, как выполнялись требования по порубочным билетам, которые они выдавали.