2018-09-28T23:52:42+03:00
Общество

В Калининградской области будет вырублено еще 1423 придорожных дерева

Аллеи находятся на трассах Черняховск-Крылово, Романово-Калининград и Калининград-Крылово
Иван МАРКОВ
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К спилу приговорили еще полторы тысячи деревьевК спилу приговорили еще полторы тысячи деревьевФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что в регионе начинаются рубки придорожных аллей на нескольких трассах.

- У нас на контроле находится сейчас две рубки: это 413 деревьев вдоль трассы Романово-Калининград, где компенсационная стоимость деревьев составляет 11,7 миллионов рублей, - начал перечислять Ступин. - И, соответственно 1010 деревьев в полосе отвода автомобильной дороги Черняховск-Крылово и Калининград-Крылово через Правдинск. Тоже взяли на контроль, соответственно. Количество деревьев там большое…

По словам Ступина, муниципалитеты, выдавая порубочные билеты, часто не указывают сроки рубок и необходимость проведения компенсационного озеленения.

- Такая история у нас случилась с ДЭП-1 на трассе Калининград-Мамоново, где был выписан порубочный на снос 14 деревьев, - добавил министр. - Законом требуется, чтобы проводилось компенсационное озеленение, а в порубочном билете этого не указано. Будем привлекать к ответственности. В случае ДЭП-1 были нарушены еще и сроки этого порубочного.

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