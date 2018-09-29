В Калининградской области власти намерены признать особо охраняемыми природными территориями 34 придорожные аллеи

СЕГОДНЯ 00:54 2018-09-29T00:54:09+03:00

До конца этого года успеют признать памятниками природы только две аллеи

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В пятницу 28 сентября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявил, что его ведомство намерено признать особо охраняемыми природными территориями 34 придорожные аллеи.

- Отдельным зеленым насаждениям и аллеям мы придаем охранный статус регионального значения, - заметил Ступин. - Всего таких аллей у нас на рассмотрении 34, одну мы уже создали, и еще одну планируем создать до конца года.

Тут же министр заметил, что министерство уже успело придать охранный статус 29 памятникам природы, большая часть из которых – отдельно стоящие деревья.

Также, по словам Ступина, с 2017 года в Калининградской области создано 34 особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью 213 га. В 2018 году создано 22 ООПТ местного значения.