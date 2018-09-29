Калининградские поисковики: Вероятнее всего, командиром экипажа сбитого ИЛ-2 был гвардии лейтенант Яков Щеглов

СЕГОДНЯ 01:32 2018-09-29T01:37:54+03:00

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Поисковикам калининградского отряда «Совесть», обнаружившим в этом году сразу два места падения советских штурмовиков ИЛ-2, удалось установить имена разбившихся летчиков. В первом случае была найдена деталь с номером, по которой стало понятно, что в экипаж входили младший лейтенант Николай Гальченко и младший сержант Шотта Чубинидзе. Известно, что их штурмовик был сбит огнем зенитной артиллерии 18 марта 1945 года рядом с поселком Бладиау (сегодня – Пятидорожное).

В случае же второго самолета было сразу три версии. По одной из них экипаж возглавлял гвардии лейтенант Яков Сергеевич Щеглов, по второй - гвардии младший лейтенант Леонид Иванович Баранов, а по третьей - Герой Советского Союза гвардии капитан Александр Васильевич Покликушкин. Поисковики склоняются к версии, что самолет принадлежит все-таки летчикам Якову Щеглову и гвардии старшине Василию Андреевичу Моисееву, так как на месте падения самолета были найдены награды и обручальное кольцо. Дело в том, что женат из перечисленных выше летчиков, по словам поисковиков, был только Яков Щеглов.