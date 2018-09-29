Калининградец обманом выманил у пенсионерки 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2018-09-29T11:49:54+03:00

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Свой способ быстрого обогащения 32-летний житель Гурьевска реализовал в интернете, где на популярном сайте объявлений известил о продаже строительной арматуры по выгодной цене. Купилась на приманку 68-летняя пенсионерка из Зеленоградска. Оговоренную сумму – 80 тысяч рублей доверчивая бабушка дисциплинированно перевела на указанный банковский счет, но товар так и не получила.

Справедливость восстановили сотрудники уголовного розыска, притянувшие мошенника к ответу. Выбор у гурьевчанина небольшой: или все-таки привезти злополучную арматуру покупательнице, или загреметь за решетку на все полагающиеся по закону пять лет.