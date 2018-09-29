За три грабежа калининградцу дали три с лишним года «строгача»

СЕГОДНЯ 13:51 2018-09-29T13:51:57+03:00

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На этой неделе Московский районный суд Калининграда отправил на три года и 10 месяцев в колонию строгого режима одного из жителей города.

В апреле этого года пьяный мужик возле одной из торговых палаток на улице Железнодорожной пристал к прохожему с требованием отдать ему мобильный телефон. Обладатель гаджета не согласился и немедленно получил кулаком в глаз. С древним мобильником, все-таки, пришлось расстаться.

Оставшись безнаказанным, грабитель осмелел и вскоре явился в продуктовый магазин на улице Нансена. Там взял с прилавка две бутылки энергетика (вместе они потянули на 58 рублей 68 копеек) и проследовал на кассу, позволив продавщице отсканировать товар. После чего, не заплатив, скрылся вместе с банками. Разохотившись окончательно, через несколько дней калининградец наведался в ту же торговую точку и на сей раз добыл аналогичным способом бутылку водки стоимостью 324 рубля 75 копеек.

Когда конец его преступной деятельности полиция все-таки положила и горожанин предстал перед судом, он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть, без проведения предварительного судебного следствия. Для тех, кто не в курсе: эта такая лазейка в законодательстве, когда назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Что забавно, при кажущейся простоте дела гособвинитель и потерпевшие не возражали против такого послабления преступнику. И если бы не предыдущая судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вполне возможно, тот отделался бы еще легче.