Директор «Гидротехника» о замене ливневок в Калининграде: Довоенные решетки мы убирать не собираемся

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-30T10:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде продолжается обсуждение предложения мэрии по замене ливневок. Вечером в субботу 29 сентября директор предприятия «Гидротехник» Алексей Мойса написал в сообществе «Союз граждан "Наш регион"», что его предложение о замене ливневых колодцев вовсе не касалось довоенных чугунных решеток.

- Это было мое предложение по замене старых немецких дождеприемных колодцев (бетонной части ), имеющих размеры 40 на 40 см, на круглые современные диаметром 1,5 метра с отстойной частью 1 метр, - заявил Мойса. - Про дождеприемные решетки никто речи не ведет. Они функциональные, качественные и долговечные. Не путайте, это совсем две разные вещи. Это необходимо делать в связи с усилившейся нагрузкой на ливневую сеть. По поводу решеток вопрос актуальный, только они есть в продаже в комплекте с новыми дождеприемными решетками. Под старые надо изготавливать индивидуально. Мы, конечно, попробуем.

Напомним, ранее директор муниципального предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов предлагал переплавить часть довоенных решеток и сделать из них современные и подходящие под новые стандарты.