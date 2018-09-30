В Калининграде на улице Гагарина автомобиль въехал в центр для занятий с детьми

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-30T11:16:15+03:00

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В Калининграде на улице Гагарина произошло ДТП, над причинами которого сейчас спорят комментаторы городских автомобильных сообществ. Автомобиль въехал в одно из помещений дома №55А, пробив витрину, и «припарковался», только уперевшись бампером в стену.

Как пишут на стене сообщества автомобилистов Калининградской области, за рулем машины находилась девушка, и на месте оперативно появились сотрудники ГИБДД и собственники помещения.

Далее один из комментаторов уточнил, что в помещении, которое протаранил автомобиль, находится центр по занятию с дошкольниками.

- В этом помещении занятия с дошколятами проводят, - пишет комментатор Елена Свитнева, - мастер-классы и продленка у младших школьников. Угол здания, ближний к улице Гагарина. Причем, перед входом парковка и полоска газона. Видимо, при парковке педали перепутали. И припарковались точно в двери.