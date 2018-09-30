2018-09-30T13:06:32+03:00
Общество

В Гурьевске пропал 14-летний подросток

Леонид Евграфов ушел из дома 29 сентября и не вернулся
Иван МАРКОВ
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Леонид ЕвграфовЛеонид ЕвграфовФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе полиция разыскивает 14-летнего Леонида Евграфова, который 29 сентября около 14:00 ушел из дома в Гурьевске на улице Полевой и до сих пор не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 165-170 см, среднего (спортивного) телосложения, европейский тип лица, светло-русые волосы, короткая стрижка с челкой наверх. Особая примета: не выговаривает буквы «Р» и «Л».

Был одет: зеленая куртка с черными полосами и черным флисовым утеплителем, темные штаны, темно-синяя синтетическая кофта, оранжево-серые бутсы для игры в футбол. При себе имеет черный рюкзак.

В случае, если вы знаете местонахождение подростка, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (40151) 3-07-68, 3-07-69, либо 02, 102.

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