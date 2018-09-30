Рядом с Клайпедой обнаружено тело пропавшего яхтсмена Олега Зеленина

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-30T17:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу рядом с Клайпедой было обнаружено тело еще одного яхтсмена, предположительно капитана яхты Defiance Олега Зеленина, об этом сообщает Делфи. Напомним, в субботу 22 сентября штормовой ветер перевернул две яхты, участвовавшие в регате, и за бортом оказалось несколько человек.

27 сентября у района Гируляй люди заметили в воде тело молодого человека. Близкие опознали в нем сына капитана яхты Defiance Дмитрия Зеленина 1982 года рождения. Также ранее была спасена девушка, однако позже она скончалась в больнице.

Сам же Олег Зеленин до 29 сентября считался пропавшим без вести, однако в субботу пожарным-спасателям сообщили, что полиция нашла его тело.