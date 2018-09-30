В Калининграде задержали подозреваемого в нападении на 8-летнего ребенка

30 Сент. 21:00 2018-09-30T21:00:34+03:00

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска УМВД задержали подозреваемого в нападении на 8-летнего мальчика в садовом обществе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее судимого 49-летнего бомжа задержали в одном из садовых обществ. Он прятался в заброшенном строении в районе промзоны.

- Предварительно установлено, что он состоит на психиатрическом учете, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - На месте работает следственно-оперативная группа. Следственные действия продолжаются.

Напомним, нападение на ребенка произошло 27 сентября. Неизвестный избил 8-летнего мальчика лопатой и сбросил его в канаву. С тяжелыми травмами мальчика госпитализировали в больницу.