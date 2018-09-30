При калининградском министерстве природных ресурсов и экологии появятся общественные инспектора

30 Сент. 23:50 2018-09-30T23:54:22+03:00

По словам Олега Ступина, они смогут проверять документы у нарушителей и собирать на них бумаги, доказывающие вину

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В пятницу во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин предложил внедрить институт общественных инспекторов при его ведомстве.

- В соответствии с приказом минприроды, общественные инспектора будут иметь возможность фиксировать правонарушения, - заявил Ступин. - Им будет выдано специальное удостоверение, будет налажено их взаимодействие с действующими инспекторами министерства, которое будет их курировать. В принципе, общественные инспектора будут наделены всеми полномочиями по сбору информации о правонарушении и смогут запрашивать документы у потенциальных правонарушителей.

По словам Ступина, общественные инспекторы смогут формировать пакет документов против нарушителей, если этот нарушитель не предоставляет, к примеру, порубочный билет, либо если этот билет не соответствует требованиям регионального закона «Об охране зеленых насаждений». Далее эти документы сможет использовать министерство.

- Мы дадим возможность людям с активной гражданской позицией участвовать в природоохранной деятельности, - добавил Ступин.

- Главное, чтобы все целы остались при этом, - ответил на это губернатор Антон Алиханов. – А то я представляю себе живо эту картину общения черных лесорубов и общественных инспекторов.