2018-10-01T10:07:03+03:00
Происшествия

Под Калининградом в ДТП с коровой пострадал пятилетний ребенок

Животное внезапно выбежало на дорогу и столкнулось сразу с двумя автомобилями
Игорь ОРЕХОВ
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Около семи часов вечера в минувшую субботу, 29 сентября на 2-м километре автотрассы «Борское-Гвардейск-Истровка» на проезжую часть с прилегающего к дороге поля внезапно выбежала корова. Для водителя «Фольксвагена» это оказалось полнейшей неожиданностью – мужчина не успел затормозить и столкнулся с животным, которое отбросило на проезжавший мимо «Рено».

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, но хуже, что пострадали и люди: у 26-летнего мужчины и пятилетнего ребенка, находившихся в салоне «Рено» врачи диагностировали травмы. Стоит надеяться, не опасные для жизни.

О судьбе коровы полиция не сообщает. По неофициальной информации, животное погибло.

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