Под Нестеровом ночью сгорело 500 тонн сена
Пожар случился в поселке Ясная Поляна
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В ночь на понедельник, 1 октября, пожар случился в поселке Ясная Поляна Нестеровского района. На часах было 01.27, когда поступило сообщение о том, что в поселке горит сено.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области сгорело 500 тонн сена в рулонах.
Обошлось без пострадавших.
Отметим, это второй крупный аналогичный пожар за последнее время.
Так, вечером 27 сентября в Славском районе в поселке Высокое сгорело 700 тонн соломы, 150 тонн сена и 20 тонн опилок.
Только на локализацию масштабного пожара тогда ушло пять часов.