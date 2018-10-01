Под Нестеровом ночью сгорело 500 тонн сена

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-01T10:15:56+03:00

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В ночь на понедельник, 1 октября, пожар случился в поселке Ясная Поляна Нестеровского района. На часах было 01.27, когда поступило сообщение о том, что в поселке горит сено.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области сгорело 500 тонн сена в рулонах.

Обошлось без пострадавших.

Отметим, это второй крупный аналогичный пожар за последнее время.

Так, вечером 27 сентября в Славском районе в поселке Высокое сгорело 700 тонн соломы, 150 тонн сена и 20 тонн опилок.

Только на локализацию масштабного пожара тогда ушло пять часов.