2018-10-01T10:30:59+03:00
Происшествия

В Полесском районе «Гольф» врезался в дерево, водитель погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Полесском районе в результате ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом сообащет Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

Авария произошла в районе поселка Щолохово. Там в придорожное дерево врезался автомобиль «Фольксваген Гольф».

В результате ДТП 69-летний водитель погиб на месте происшествия, 69-летняя пассажирка в трамвами госпитализирована.

Спасатели деблокировали тело водителя и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

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