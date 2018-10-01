В Полесском районе «Гольф» врезался в дерево, водитель погиб
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Полесском районе в результате ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом сообащет Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
Авария произошла в районе поселка Щолохово. Там в придорожное дерево врезался автомобиль «Фольксваген Гольф».
В результате ДТП 69-летний водитель погиб на месте происшествия, 69-летняя пассажирка в трамвами госпитализирована.
Спасатели деблокировали тело водителя и передали его сотрудникам правоохранительных органов.