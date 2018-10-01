2018-10-01T10:42:11+03:00
Общество

Онкоцентр в Калининграде построит за 4,2 млрд рублей компания из Подмосковья

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Компания «АрТель» из подмосковного города Реутов стала победителем аукциона на строительство онкологического центра в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начальная цена контракта составляла более 4,266 миллиарда рублей. В ходе торгов произошло снижение на 1,5 процента, в результате чего предложенная цена составила 4,202 миллиарда рублей.

- Окончание аукциона – это очередной этап в нашем стремлении довести проект по строительству онкоцентра до логического завершения, – отметил губернатор области Антон Алиханов. – Это серьезная комплексная и скрупулезная работа большой команды. Нам оказали поддержку правительство страны, президент России, выделены федеральные средства. Уверен, что этот масштабный проект будет реализован в установленные сроки. Со своей стороны мы приложим все усилия.

Онкоцентр будет построен в поселке Родники рядом с кардиоцентром. Он будет включать в себя поликлинику на 300 посещений в сутки, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. В лечебном учреждении будут работать 558 человек, в том числе, 68 врачей.

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