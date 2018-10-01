2018-10-01T10:52:15+03:00
Общество

Калининградским муниципалитетам выделят 250 млн рублей на погашение долгов за топливо

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство намерено выделить муниципалитета 250 млн рублей на погашение задолженности за поставленное топливо. Об этом на прошедшей в пятницу, 28 сентября, «оперативке» сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Это беспрецедентно большой объем денег, который закроет потребности не только этого отопительного сезона, но и позволит погасить задолженности перед поставщиками энергоресурсов, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что местные главы должны сбалансированно формировать бюджет - расходы на сферу ЖКХ должны быть обеспечены гарантированными источниками доходов. Также Алиханов рассказал, что власти продолжат работу по переводу на газ котельных и газификации большинства населенных пунктов области.

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