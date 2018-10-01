В Калининградский зоопарк сегодня пустят пенсионеров за полцены

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-01T11:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь Дня пожилого человека Калининградский зоопарк объявил акцию. Сегодня, 1 октября все женщины от 55 и мужчины от 60 лет смогут пройти в зоопарк за полцены.

Как сообщает пресс-служба учреждения, при предъявлении документа, удостоверяющего возраст, стоимость билета составит 50 руб.

Кроме того, в 11:00 для всех участников акции пройдет бесплатная экскурсия по зоопарку. Желающих ждут у вольера с енотами.