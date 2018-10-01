В Калининградский зоопарк сегодня пустят пенсионеров за полцены
Для всех участников акции пройдет бесплатная экскурсия
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В честь Дня пожилого человека Калининградский зоопарк объявил акцию. Сегодня, 1 октября все женщины от 55 и мужчины от 60 лет смогут пройти в зоопарк за полцены.
Как сообщает пресс-служба учреждения, при предъявлении документа, удостоверяющего возраст, стоимость билета составит 50 руб.
Кроме того, в 11:00 для всех участников акции пройдет бесплатная экскурсия по зоопарку. Желающих ждут у вольера с енотами.