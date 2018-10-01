2018-10-01T13:34:43+03:00
Происшествия

Под Калининградом в мусорном баке нашли тело новорожденного

Со слов рожавшей на дому у подруги матери ребенка, он появился на свет мертвым
Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Вечером 30 сентября жительница одного из поселков в Полесском районе, пошедшая выносить мусор, увидела в баке подозрительный предмет. При ближайшем рассмотрении это оказалось тело новорожденного ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет. Сельчанка поспешила сообщить о страшной находке правоохранителям, после чего региональное Управление СКР организовало доследственную проверку.

- По предварительным данным, порядка 10 дней назад жительница Гвардейска, гостившая у подруги, без медицинской помощи родила малыша, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Со слов женщины, ребенок появился на свет мертвым, после чего она положила тело в пакет и выбросила о мусорный контейнер. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, живым или мертвым родился малыш, а также причина его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Полесском районе нашли тело младенца.пресс-служба областного УМВД.

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