Под Калининградом в мусорном баке нашли тело новорожденного

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-01T13:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 30 сентября жительница одного из поселков в Полесском районе, пошедшая выносить мусор, увидела в баке подозрительный предмет. При ближайшем рассмотрении это оказалось тело новорожденного ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет. Сельчанка поспешила сообщить о страшной находке правоохранителям, после чего региональное Управление СКР организовало доследственную проверку.

- По предварительным данным, порядка 10 дней назад жительница Гвардейска, гостившая у подруги, без медицинской помощи родила малыша, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Со слов женщины, ребенок появился на свет мертвым, после чего она положила тело в пакет и выбросила о мусорный контейнер. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, живым или мертвым родился малыш, а также причина его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.