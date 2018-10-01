2018-10-01T11:58:22+03:00
Спорт

«Балтика» проиграла «Сибири» из Новосибирска

Игра состоялась в минувшее воскресенье
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская «Балтика» не смогла одолеть «Сибирь» в воскресной игре на выезде. На новосибирском стадионе «Спартак» матч, закончившийся со счетом 2:1, смотрели 1500 зрителей. Оба мяча в ворота балтийцев заколотил Виталий Галыш (57 и 76 минута). У «Балтики» на 61 минуте отличился Руслан Магаль.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», наша команда поддерживала высокий темп до финального свистка.

«Чего не хватило, так это концентрации защитникам, которые дважды прозевали опытного Виталия Галыша у своих ворот. Итог – обидное поражение», - сообщается на сайте балтийцев.

- Настраивал ребят на то, что будет сложный поединок. У нас была кубковая игра в среду, отдали много сил. В свою очередь «Сибирь» планомерно готовилась к нашей игре. У них, все-таки, я считаю, сил было побольше, - сказала на пресс-конференции после матча Игорь Ледяхов, главный тренер «Балтики».

В турнирной таблице ФНЛ «Балтика» занимает сейчас 16-ую позицию с 14 очками.

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