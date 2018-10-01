2018-10-01T12:16:00+03:00
Происшествия

Администратор кафе в Калининграде одолжила денег незнакомцу и пожалела об этом

Мужчина уверял, что ему срочно нужны 5000 рублей, чтобы заплатить за эвакуацию автомобиля
Игорь ОРЕХОВ
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Эта история состоит из двух частей. Первая часть – удивительная (по крайней мере, в нынешние времена). Администратор кафе на улице Баранова одолжила одному из посетителей 5000 рублей – мужик рассказал жалостную историю о том, что, дескать, нужно срочно оплатить принудительную эвакуацию автомобиля, а денег с собой нет.

Теперь начинается часть банальная. Когда кредитор не явился ни в обещанный им самим срок, ни гораздо позже, добрая женщина поняла, что ее обманули, она отправилась в отдел полиции №3. Сотрудники которого провели комплекс оперативных мероприятий и задержали 39-летнего калининградца, ранее судимого за мошенничество и грабеж.

Резюме: уголовник готовится к очередной отсидке (которая, правда, обещает быть не слишком долгой – максимум пару лет). А администратор кафе поклялась больше денег никаким мнимым автомобилистам не одалживать.

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