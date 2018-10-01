2018-10-01T12:26:56+03:00
Происшествия

Калининградка жестоко избила сожителя разводным ключом

Получивший множественные травмы и два перелома мужчина был доставлен в больницу
Игорь ОРЕХОВ
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В Правдинском районе был госпитализирован житель поселка Железнодорожный. У 36-летнего мужчины врачи диагностировали множество травм, в числе которых - переломы ребра и кисти левой руки. Когда медики, а вслед за ними и полицейские поинтересовались у бедняги, кто его так отходил, сельчанин поведал о своей сожительнице.

Подруга мало того, что старше своего гражданского мужа на девять лет, обладает взрывным характером и тяжела на руку. Это сочетание и оказалось роковым, когда представитель сильного пола вздумал выяснить отношения с представительницей пола номинально слабого. Решающим аргументом в схватке послужил разводной ключ, которым орудовала дама.

За «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» бой-бабье светит до пяти лет в «зоне». Избитый сожитель воспринял это известие с робкой надеждой.

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