В Багратионовском районе общественники самостоятельно занимаются восстановлением памятника Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-01T12:46:31+03:00

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29 сентября отряд краеведов и общественников совершил уже второй выезд в поселок Московское Багратионовского района с целью восстановления памятника времен Первой мировой войны. В итоге, удалось поднять из ям два крупных фрагмента разрушенного памятника, а также в овраге, по словам одного из участников выезда Альберта Адылова, был обнаружен еще один фрагмент, который еще предстоит достать. В перспективе же общественники собираются собрать памятник из четырех частей в одно целое.

- Все цели второго выезда достигнуты, - сообщает организатор выезда Андрей Румачик. - Части памятного знака извлечены (без повреждений) из раскопов. Сами раскопы засыпаны и утрамбованы. Пни вокруг памятного знака выкорчеваны. Основание замерено уровнем. Дополнительное выравнивание не требуется. Однако в близлежащем овраге (практически случайно) обнаружена четвертая часть памятного знака. Глубина оврага 12-15 метров. Но мы справимся, достанем и его.

Полное восстановление памятного знака планируется закончить к ноябрю этого года, после чего участники акции собираются подать заявку на его постановку на учет как выявленного объекта культурного наследия.