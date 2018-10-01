2018-10-01T12:51:17+03:00
Общество

Полиция и МЧС похвалили работу казаков по охране общественного порядка в Калининграде

Виктор Сергеев
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УМВД и МЧС похвалили работу казаков по охране общественного порядка во время проведения в Калининграде матчей ЧМ-2018, а также Дня города и других массовых мероприятий. Об этом на заседании рабочей группы по делам казачества при губернаторе сообщили представители ведомств, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам замполпреда президента в СЗФО Романа Балашова, участие казачьих обществ в охране общественного порядка будет одним из ключевых направлений деятельности казаков в 2019 году.

Сейчас в Калининградской области зарегистрировано 36 общественных объединений казачьей направленности. Более тысячи казаков взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы.

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