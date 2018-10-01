Под Калининградом «Фольксваген» врезался в дерево: погиб человек
В минувшее воскресенье, 30 сентября в Неманском районе было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, около шести часов вечера на 2-м километре автодороги «Канаш-Артемовка-Сады» 40-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги разогнался до такой скорости, что в итоге утратил управление над своим транспортным средством, вылетел за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево. Сам горе-автомобилист выжил, а вот его 49-летнему пассажиру не повезло – от полученных травм он скончался на месте ДТП.
И наверняка опять многие скажут, что виновато дерево.