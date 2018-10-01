2018-10-01T12:59:50+03:00
Происшествия

Под Калининградом «Фольксваген» врезался в дерево: погиб человек

Водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением на прямом участке дороги
Игорь ОРЕХОВ
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В минувшее воскресенье, 30 сентября в Неманском районе было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, около шести часов вечера на 2-м километре автодороги «Канаш-Артемовка-Сады» 40-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги разогнался до такой скорости, что в итоге утратил управление над своим транспортным средством, вылетел за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево. Сам горе-автомобилист выжил, а вот его 49-летнему пассажиру не повезло – от полученных травм он скончался на месте ДТП.

И наверняка опять многие скажут, что виновато дерево.

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