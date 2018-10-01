На выходных в области в ДТП пострадали два мотоциклиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На выходных в Калининградской области в ДТП пострадали два мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В субботу, 29 сентября, на Советском проспекте в Калининграде водитель УАЗа из-за несоблюдения дистанции «догнал» мотоцикл БМВ. В результате падения 34-летний мотоциклист получил травмы.
В воскресенье, 30 сентября, на улице Ленина в Балтийске водитель «Лексуса» не уступил дорогу мотоциклу. В результате аварии 26-летний мотоциклист получил травмы.