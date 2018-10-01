2018-10-01T13:29:39+03:00
Общество

Парусник «Седов» примет участие в Днях России в немецком Ростоке

В Калининград парусник вернется через три недели
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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В маршруте калининградского парусника «Седов», который находится в последнем рейсе этого года, появились изменения. Барк отправится в Росток, где пройдут торжества, посвященные Дням России.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, «Седов» был приглашен для участия в празднике немецкой стороной – администрацией международной регаты больших парусных судов TheTallShipsRace.

В Ростоке наше судно ждут 16 октября. Накануне будет стоянка в Гдыне с 12 по 14 октября.

По предварительным планам, парусник покинет Росток 18 октября и совершит завершающий этап навигации этого года. На территорию Светловского судоремонтного завода парусник должен будет вернуться утром 21 октября.

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